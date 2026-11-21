jpnn.com - JAKARTA - Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat tantangan bangsa secara menyeluruh serta merumuskan langkah strategis untuk kemajuan generasi mendatang.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu pun mengajak para politikus dan pemimpin bangsa untuk berpikir sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar kepentingan soal politik lima tahunan.

"Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Namun, negarawan berpikir tentang satu generasi," kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, saat berbicara dalam agenda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Sabtu (21/11).

Pak JK mengajak seluruh kader dan pemimpin partai politik untuk tidak hanya berorientasi pada kepentingan elektoral, tetapi juga memikirkan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.

"Saya ajak semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana," katanya.

Menurut JK, seluruh kekuatan politik pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Sebagai politisi, setiap partai politik, tentu memiliki pandangan dan pendekatan berbeda. Namun, apa pun perbedaan cara berpikir, tujuannya sama. Di situlah tempat bersatu," katanya.

Pak JK menilai Indonesia sedang mengarungi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi, konflik geopolitik global, bencana alam, hingga persoalan tata kelola pemerintahan.