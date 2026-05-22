Ucapan Pelatih Persijap Menjelang Lawan Persib Patut Jadi Alarm Bahaya
jpnn.com - Saat Persib Bandung bersiap menyambut laga penentu juara BRI Super League 2025/26, Persijap Jepara justru datang dengan kepercayaan diri tinggi.
Duel krusial Persib vs Persijap akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).
Meski menghadapi pemuncak klasemen sementara Super League, Laskar Kalinyamat tetap bertekad memberikan perlawanan maksimal.
Persijap memang sudah tidak dibebani target besar pada penghujung musim ini. Namun, situasi itu justru membuat tim asal Jepara tersebut bisa tampil lebih lepas dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi tuan rumah.
Di sisi lain, bagi Persib, pertandingan ini adalah jalan menuju gelar.
Maung Bandung setidaknya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan trofi Super League tetap berada di Kota Kembang sekaligus mencatat hattrick juara Liga Indonesia.
Namun, kekalahan dari Persijap bisa mengacaukan impian tersebut, terutama jika pada saat bersamaan Borneo FC yang kini berada di posisi kedua mampu mengalahkan Malut United.
Pelatih Persijap Mario Lemos memastikan anak asuhnya datang ke Bandung dengan motivasi besar. Laskar Kalinyamat ingin menutup musim dengan hasil positif.
Persib Bandung mengincar hattrick juara, tetapi Persijap Jepara punya modal positif untuk mengganggu pesta Pangeran Biru.
