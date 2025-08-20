Ucapan Soal Guru Sebagai Beban Negara Viral, Sri Mulyani Merespons Begini
jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara viral di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa video itu sepenuhnya adalah palsu atau hoaks.
“Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah HOAX,” tulis Sri Mulyani dalam akunnya @smindrawati di Instagram.
“Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara,” sambung Sri Mulyani.
Video tersebut, kata dia, merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.
“Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” tutur menteri di Kabinet Merah Putih itu.
Adapun, dalam video aslinya, Sri Mulyani menuturkan bila masalah gaji dan tunjangan guru serta dosen menjadi tantangan keuangan negara.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," ujar Srimul. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
