Ucapan Terima Kasih dari Siswa Papua untuk Prabowo karena Program Sekolah Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Siswa dan siswi SMA Averos, Sorong, Papua Barat Daya yang terpilih bergabung dalam program Sekolah Garuda Transformasi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu siswi Julita Kambuaya mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto karena memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mengembangkan diri lewat program Sekolah Garuda.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden Prabowo Subianto karena telah memberikan wadah yang sangat baik bagi masa depan pendidikan di Indonesia terutama pendidikan di tanah Papua,” ucap Julita, Rabu (8/10).

Senada, Desco Aditya berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto fasilitas yang sudah diberikan melalui Sekolah Garuda.

“Yang bisa dibilang di daerah Papua dan di mana itu yang mungkin dulu kami dipandang rendah, tetapi kini kami dapat bersaing di dunia,” kata Desco.

Tak hanya siswa, Kepala SMA Averos Fitra Awalia pun berterima kasih kepada Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan kepada putra putri Papua untuk terlibat dalam program itu.

Dia mengaku terharu karena nantinya kesempatan siswa-siswi dari Tanah Cenderawasih untuk bisa berkuliah di universitas dunia lebih terbuka lebar.

“Siswa kebanggaan Indonesia, baik yang ada di sekolah kami untuk semakin meninggikan cita cita mereka, semakin terbang bukan hanya di Sorong, Indonesia tetapi internasional,” tutur Fitra.