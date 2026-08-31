Ucapkan Selamat kepada Gus Kikin, Gus Falah: Semoga NU Semakin Maju dan Solid
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU masa khidmah 2026-2031.
Keduanya terpilih dalam Muktamar Ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Senin.
“Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab besar ini,” ujar Gus Falah, panggilan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Menurut Gus Falah, kepemimpinan PBNU ke depan memiliki posisi strategis dalam menjaga kesinambungan pengabdian NU, baik dalam kehidupan keumatan maupun kebangsaan.
NU, kata dia, memiliki sejarah panjang dalam ikut merawat persatuan, memperkuat kehidupan sosial-keagamaan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai salah satu tokoh muda NU, dirinya berharap kepemimpinan Gus Kikin bersama KH Miftachul Akhyar dapat membawa NU semakin istikamah dalam menjalankan khidmatnya kepada umat dan bangsa.
“NU harus terus menjadi kekuatan moral dan sosial yang menghadirkan kemaslahatan, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Dia juga berharap kepemimpinan baru PBNU mampu memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus terus memberikan ruang bagi generasi muda NU untuk berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan zaman.
Anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai ketua umum PBNU
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