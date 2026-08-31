Ucapkan Selamat Kepada Gus Kikin, Ketum Logis 08 Berharap PBNU Makin Kokoh Jaga Persatuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menyampaikan ucapan selamat kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2026–2031 melalui Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Anshar Ilo juga menyampaikan selamat kepada KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU.

“Selamat dan sukses kepada Gus Kikin atas amanah besar sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Selamat pula kepada KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya sebagai Rais Aam. Semoga keduanya diberikan kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah,” ujar Anshar Ilo, Senin (31/8).

Menurut Anshar, terpilihnya kepemimpinan baru PBNU harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga tradisi keulamaan, sekaligus memperbesar kontribusi NU dalam pembangunan bangsa.

Ia menilai Muktamar ke-35 NU telah menunjukkan bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut memiliki mekanisme permusyawaratan yang terus berkembang.

Dalam prosesnya, Muktamar menyepakati mekanisme baru pemilihan Ketua Umum PBNU melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Keputusan itu diambil setelah voting dengan 401 suara mendukung perubahan mekanisme dan 150 suara mempertahankan sistem sebelumnya.

“Harapan kami, kepemimpinan Gus Kikin dapat membawa NU semakin solid, mandiri dan berkontribusi nyata bagi kemaslahatan umat serta kemajuan Indonesia. NU harus terus menjadi kekuatan moral yang mampu merawat persatuan dan kedamaian di tengah dinamika bangsa,” katanya.

Anshar juga berharap PBNU di bawah kepemimpinan baru dapat membangun sinergi yang konstruktif dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi dan fungsi kritisnya sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan.