Ucapkan Selamat Natal 2025, Prabowo Mengajak Memperkuat Solidaritas & Persatuan Nasional
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia dan berbagai belahan dunia.
Kepala Negara menyampaikan ucapan tersebut melalui tayangan video yang diunggah pada kanal Sekretariat Presiden di YouTube, pada Kamis (25/12).
“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Tanah Air dan di mana pun saudara berada,” ucap Prabowo.
“Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua,” imbuh Prabowo.
Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi bencana di sejumlah wilayah.
Pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak.
“Marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita,” tutur Prabowo.
Ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa perayaan Natal hendaknya menjadi momentum memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, serta meneguhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman bangsa.
Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi bencana di sejumlah wilayah.
