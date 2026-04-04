menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ucapkan Selamat Paskah, Menteri Agama Nasaruddin Umar Serukan Kedamaian Bangsa

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Agama Nasaruddin Umar. ANTARA/HO-Kemenag/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat merayakan Har Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia.

Dalam pesannya, Menag menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.

“Saya Nasaruddin Umar Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah Tahun 2026,” ujar Menag di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga:

Menurut Menag, Paskah tidak hanya menjadi momentum perayaan keagamaan, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menekankan pentingnya menjadikan semangat Paskah sebagai landasan untuk mempererat persaudaraan dan menjaga harmoni sosial.

“Saya mengimbau agar dalam sukacita Hari Raya Paskah ini, masyarakat Kristiani juga mendoakan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar hidup dalam suasana damai, tenteram, sejuk, dan penuh harmoni,” kata Menag.

Baca Juga:

Imam Besar Masjid Istiqlal itu berharap perayaan Paskah membawa keberkahan bagi seluruh umat dan bangsa.

Ia juga mengajak semua pihak untuk terus merawat kebersamaan dalam keberagaman demi Indonesia yang rukun dan damai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co