UCSI University Sambut Para Mahasiswa Indonesia di Open Day, Gandeng Kampus Swasta Top
jpnn.com - UCSI University, salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Asia dan Malaysia menyambut ratusan mahasiswa Indonesia dalam open day di Jakarta.
Pada acara open day akan memberikan berbagai informasi seputar program Sarjana dan Pascasarjana bagi calon mahasiswa/i.
Di acara open day ini, UCSI University memberikan informasi rekam jejak panjang kesuksesan mahasiswa UCSI di Indonesia.
Didirikan pada 1986, UCSI telah menghasilkan lulusan lebih dari 2.000 alumni Indonesia. Universitas ini diklasifikasikan dalam 1% terbaik dunia berdasarkan peringkat 269 teratasnya dalam QS World University Rankings 2026.
Universitas ini juga berada pada peringkat ke-45 di Asia dan ke-9 di Asia Tenggara dalam QS World University Rankings: Asia 2025.
Wakil Rektor dan Presiden Universitas UCSI, Prof. Emeritus Datuk Dr. Siti Hamisah Tapsir, mengatakan banyak mahasiswa UCSI dari Indonesia telah meraih prestasi signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Alumni Indonesia kami telah bersinar di berbagai industri, mulai dari raksasa global seperti Schlumberger, hingga perusahaan nasional seperti Lippo Group, dan bahkan sebagai pendiri usaha inovatif mereka sendiri,” ujarnya pada acara open day di Jakarta, Sabtu (9/8).
Di bidang kewirausahaan, lulusan Sarjana Sistem Informasi Bisnis UCSI Christian Vieri Max Pangalila, di mana namanya terkenal sebagai pendiri Cassavadise, salah satu eksportir singkong terkemuka di Indonesia.
UCSI University menyambut ratusan mahasiswa Indonesia di Open Day sekaligus menggandeng sejumlah kampus swasta top.
