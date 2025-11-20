UD IMPACT Selenggarakan MAJU:ON Hackathon 2025, Pacu Semangat Wirausaha Muda
jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan solusi ESG berbasis dampak, UD IMPACT menyelenggarakan acara “MAJU:ON Hackathon 2025” di Hotel The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada 7–8 November lalu.
Proyek “MAJU:ON” merupakan program kewirausahaan muda di bidang lingkungan dan energi di Indonesia, yang digagas oleh UD IMPACT dan didukung SK Innovation E&S.
Program itu dijalankan melalui kerja sama dengan delapan kampus utama di Indonesia, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sebelas Maret (UNS), Telkom University (TELKOM).
Lalu, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Primakara University (PRIMAKARA).
Acara “MAJU:ON Hackathon 2025” merupakan salah satu agenda utama dari program tersebut, yang diikuti oleh lebih dari 100 wirausahawan muda, terdiri dari tim mahasiswa universitas mitra serta tim startup awal dari berbagai wilayah di Indonesia.
CEO UD IMPACT Kim Jeongheon mengatakan bahwa Hackathon kali ini bukan sekadar ajang kompetisi.
“Namun, merupakan wadah pembelajaran yang nyata bagi para pemuda Indonesia untuk mengasah kemampuan kewirausahaan mereka dalam memecahkan masalah di pasar sesungguhnya,” ucap Jeongheon dalam keterangannya.
Dia menambahkan bahwa ke depannya pihaknya akan terus bekerja sama dengan para mitra lokal.
