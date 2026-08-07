UD Trucks Gandeng Trans Migasindo Perkuat Armada Distribusi Energi

jpnn.com, TANGERANG - Keandalan armada menjadi fondasi penting dalam menjaga distribusi energi tetap berjalan tanpa hambatan.

Berangkat dari kebutuhan itu, UD Trucks Indonesia, Astra UD Trucks, dan PT. Trans Migasindo, memperkuat kerja sama melalui penandatanganan kontrak servis Maintenance Critical Parts (MCP) di GIIAS 2026.

Kolaborasi menjadi langkah strategis untuk memastikan armada distribusi energi selalu berada dalam kondisi prima.

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Tak sekadar menyediakan kendaraan, ketiga pihak juga menitikberatkan pada layanan purnajual yang terencana agar operasional pelanggan tetap produktif, aman, dan minim gangguan.

Program MCP sendiri merupakan layanan penggantian komponen-komponen vital sesuai jadwal perawatan menggunakan suku cadang asli.

Didukung inspeksi berkala, tenaga teknisi bersertifikasi, hingga jaringan layanan Astra UD Trucks di berbagai daerah, program dirancang untuk menjaga kendaraan tetap beroperasi optimal, sekaligus menekan risiko kerusakan mendadak.

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Presiden Direktur UD Trucks Indonesia, Johan Kleinsteuber, mengatakan keandalan armada menjadi kunci keberhasilan pelanggan dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Menurutnya, kontrak servis MCP merupakan bentuk komitmen jangka panjang perusahaan agar pelanggan tidak hanya memperoleh kendaraan tangguh, tetapi juga dukungan layanan yang mampu menjaga produktivitas operasional.