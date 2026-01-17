menu
Udinese vs Inter Milan, Lautaro Martinez Bawa Nerazzurri Raih Kemenangan
Selebrasi Lautaro Martinez (kanan) setelah mencetak gol untuk Inter Milan dalam pertandingan Liga Italia 2025/26 lawan Udinese di Bluenergy Stadium pada Sabtu (17/1/2026). Antara/Inter.it

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan mengalahkan Udinese 1-0 dalam lanjutan pekan ke-21 Liga Italia 2025/26 di Bluenergy Stadium, Sabtu malam WIB.

Gol semata wayang Inter Milan dicetak oleh sang kapten, Lautaro Martinez di babak pertama.

Inter Milan berhasil membawa pulang tiga poin penting.

Kemenangan ini membuat Nerazzurri kian kukuh di puncak klasemen.

Tim asuhan Cristian Chivu itu mengoleksi 49 poin, unggul enam angka dari AC Milan yang baru bermain lawan Lecce pada Minggu (18/1) dini hari pukul 02.45 WIB.

Udinese tertahan di peringkat 10 dengan 26 poin, demikian yang dilansir laman resmi Serie A.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil inisiatif serangan.

