UEFA Nations League: Jerman Takluk dari Yunani, Jurgen Klopp Kecewa Berat

jpnn.com - JAKARTA — Tim Nasional Jerman takluk dari Yunani 0-1 pada pertandingan Grup B Liga 1 UEFA Nations League di Stadion WWK Arena, Augsburg, Minggu waktu setempat.

Kekalahan ini membuat Pelatih Jerman Jurgen Klopp kecewa berat. Dia mengakui bahwa kekalahan Jerman atas Yunani ini terasa pahit.

"Begitulah sepak bola. Hasil imbang dalam pertandingan malam ini sebenarnya bisa saya terima, tetapi kekalahan, itu terasa pahit," ungkap Klopp dikutip dari laman resmi UEFA, Senin (28/9).

Jerman menelan kekalahan dengan 0-1 dari Yunani akibat gol semata wayang gelandang Dimitrios Kourbelis pada menit ke-74.

Hasil tersebut sekaligus menjadi sejarah bagi Yunani yang sebelumnya sama sekali belum pernah merasakan kemenangan atas Jerman sepanjang pertemuan kedua tim.

Klopp menilai Joshua Kimmich serta kolega tidak layak mendapatkan kekalahan pada pertandingan ini berdasarkan permainan yang ditunjukkan oleh Jerman sepanjang laga.

Mantan pelatih Liverpool itu mengatakan Yunani menjalankan rencana mereka dengan sempurna sehingga dapat mencuri tiga poin dari Jerman.

"Yunani punya rencana untuk pertandingan malam ini. Kami harus lebih yakin dengan apa yang kami lakukan dan saat itulah, segalanya akan berjalan dengan baik," tutur Klopp.