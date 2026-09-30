UEFA Nations League: Yamal Brace, Spanyol Hajar Kroasia 4-1

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Spanyol menang 4-1 atas Kroasia pada pertandingan Grup C Liga 1 UEFA Nations League.

Penyerang muda Spanyol Lamine Yamal tampil impresif dengan mengemas dua gol pada laga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Selasa waktu setempat, itu.

Selain dua gol Lamine Yamal, Spanyol juga memastikan kemenangan berkat gol Marc Pubill dan Nico Williams.

Adapun Kroasia sempat menyamakan kedudukan melalui Dion Drena Beljo, demikian catatan UEFA.

Kemenangan itu membuat Spanyol kokoh di peringkat pertama klasemen sementara Grup C Liga 1 UEFA Nations League dengan enam poin dari dua pertandingan.

Sebaliknya, kekalahan membuat Kroasia turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup C Liga 1 UEFA Nations League dengan tiga poin hasil dari dua laga.

Spanyol berhasil unggul cepat ketika pertandingan baru memasuki menit kedua lewat gol tendangan jarak jauh Lamine Yamal.

La Roja Roja memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan lewat tendangan Alex Baena yang masih dapat diselamatkan kiper Kroasia Dominik Livakovic.