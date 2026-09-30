UEFA Nations League: Yamal Brace, Spanyol Hajar Kroasia 4-1
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Spanyol menang 4-1 atas Kroasia pada pertandingan Grup C Liga 1 UEFA Nations League.
Penyerang muda Spanyol Lamine Yamal tampil impresif dengan mengemas dua gol pada laga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Selasa waktu setempat, itu.
Selain dua gol Lamine Yamal, Spanyol juga memastikan kemenangan berkat gol Marc Pubill dan Nico Williams.
Adapun Kroasia sempat menyamakan kedudukan melalui Dion Drena Beljo, demikian catatan UEFA.
Kemenangan itu membuat Spanyol kokoh di peringkat pertama klasemen sementara Grup C Liga 1 UEFA Nations League dengan enam poin dari dua pertandingan.
Sebaliknya, kekalahan membuat Kroasia turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup C Liga 1 UEFA Nations League dengan tiga poin hasil dari dua laga.
Spanyol berhasil unggul cepat ketika pertandingan baru memasuki menit kedua lewat gol tendangan jarak jauh Lamine Yamal.
La Roja Roja memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan lewat tendangan Alex Baena yang masih dapat diselamatkan kiper Kroasia Dominik Livakovic.
Spanyol menang 4-1 atas Kroasia pada pertandingan UEFA Nations League. Lamine Yamal tampil impresif dengan mengemas dua gol
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- UEFA Nations League: Jerman Takluk dari Yunani, Jurgen Klopp Kecewa Berat
- Portugal Taklukkan Norwegia di UEFA Nations League, Jorge Jesus: Ini Kemenangan Luar Biasa
- Portugal vs Wales: Selecao Das Quinas Menang Tipis Berkat Gol Joao Felix
- Cristiano Ronaldo Bidik Rekor 1.000 Gol & Bawa Portugal Juara UEFA Nations League
- Kontrak Diperpanjang, Luis de la Fuente Tetap Latih Spanyol hingga 2032
- Cristiano Ronaldo Dipanggil Timnas Portugal Lagi, Berpeluang Tambah Koleksi Gol