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UFC: Bilal Hasan Menang, Tapi Rencana ke Edmonton Belum Jelas

UFC: Bilal Hasan Menang, Tapi Rencana ke Edmonton Belum Jelas
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Petarung Indonesia Bilal Hasan saat tampil di UFC Shanghai. Foto: Instagram/billytheindoninja.

jpnn.com - Kemenangan di UFC Shanghai belum membuat Bilal Hasan langsung menentukan langkah berikutnya.

Petarung Indonesia tersebut masih mempertimbangkan apakah akan melanjutkan rencana tampil di Edmonton.

Bilal sebelumnya sempat menyebut Edmonton sebagai salah satu tujuan setelah berhasil mengamankan kemenangan di UFC Shanghai.

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Namun, situasi kini berubah setelah dirinya menjalani dua pertarungan dalam rentang waktu yang sangat singkat.

Karena itu, Bilal memilih tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Dia ingin lebih dahulu berdiskusi dengan tim pelatih sebelum menentukan jadwal pertarungan berikutnya.

"Saya tentu akan membicarakannya terlebih dahulu dengan tim pelatih. Untuk saat ini, saya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan karena dalam sebulan terakhir saya sudah menjalani dua pertarungan," ucapnya pada sesi post-fight interview.

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Bilal baru saja menang TKO atas petarung Kanada Nilson Rojas pada debutnya di UFC.

Sebelum mendapatkan tiket menuju UFC, Bilal juga menang TKO atas Mridul Saikia (India) dalam ajang Dana White's Contender Series (DWCS) Season 10 pada 12 Agustus lalu.

Bilal Hasan baru saja meraih kemenangan di UFC Shanghai. Bagaimana rencana pertarungan berikutnya?

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