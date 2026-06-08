UFO Jatuh ke Bumi, Tretan Muslim Berteman dengan Alien

jpnn.com, JAKARTA - Skak Studios dan Sinemart segera menghadirkan film komedi sci-fi yang berjudul Foufo, karya sutradara Bayu Skak.

Dalam official teaser trailer yang baru dirilis, memperlihatkan UFO yang jatuh ke bumi, dan membuat Tretan Muslim berteman dengan Alien.

Teaser trailer Foufo juga menampilkan benturan yang sangat lucu, saat alien berada di tengah-tengah keluarga Madura.

Muslim sedang berusaha mendapat pinjaman bank untuk melunasi biaya haji ibunya. Di tengah keterdesakan itu, Muslim diajak temannya, Kacung, untuk mencuri rel

kereta.

Suatu malam, keduanya bersama ipar Muslim, Ipul pun melancarkan aksi mereka. Namun, di tengah aksi pencurian, tiba-tiba benda asing jatuh dari langit. Ketiganya pun lalu membawa pulang benda yang penuh besi tersebut dan gagal mencuri rel kereta.

Saat di rumah, benda asing itu ternyata membawa penumpang yang membuat kaget seluruh anggota keluarga besar Muslim. Apa yang akan terjadi berikutnya?

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Sementara itu, dalam official teaser poster Foufo, menampilkan fokus terhadap sosok Foufo, alien yang jatuh ke Madura, dengan kepala bulatnya yang besar berantena, serta wajahnya yang berbinar tersenyum lugu. Di sebelahnya, hadir Tretan Muslim, yang akan menjadi kawan alien tersebut.

Foufo disutradarai oleh Bayu Skak, dengan produser eksekutif David Suwarto, dan produser Bayu Skak bersama Ricky R. Setiawan.