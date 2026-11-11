UGM Tolak Keras Aparat Masuk Kawasan Kampus Pakai Gas Air Mata dan Rantis

jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan sikap menolak keras tindakan aparat keamanan yang menggunakan gas air mata maupun kendaraan taktis (rantis) hingga masuk ke kawasan kampus saat menghalau massa aksi unjuk rasa.

"Kami sangat menolak dan saya kira semua warga UGM juga sepakat bahwa tidak seharusnya yang namanya aparat itu masuk, masuk ke dalam wilayah UGM dengan gas air mata dan lain sebagainya," kata Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro dalam jumpa pers di UGM Yogyakarta, Rabu.

Wening mengatakan informasi terkait rantis masuk kawasan UGM ketika menghalau massa aksi pada 10 November masih simpang siur.

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Menurut dia, kampus merupakan tempat yang nyaman untuk melakukan aktivitas pendidikan, dan menjadi tempat aman dan dijamin bebas segala bentuk kekerasan, sehingga semua pihak harus memahami posisi kampus sebagai ruang belajar.

"Yang penting bagi kami, ketika itu sudah masuk ke area di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah vital beraktivitas akademik, yang itu kebebasan dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kami menolak," katanya.

Dia mengatakan penolakan kekerasan terhadap massa aksi bukan soal berada dalam UGM atau pun di luar kampus. Kekerasan terhadap pihak yang menyampaikan pendapat perlu dicegah baik di dalam maupun di luar universitas.

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"Karena di dalam institusi pendidikan, kami mengajarkan orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kami lakukan adalah melarang orang-orang yang melakukan kekerasan entah itu dari siapapun, dari aparat, internal manapun, lembaga manapun, kami tolak," katanya.

Dia mengatakan UGM sebagai institusi pendidikan berharap tidak ada kekerasan terhadap massa aksi, atau yang benar benar mahasiswa, ketika menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah karena langkah tersebut menjadi bagian dari proses demokrasi.