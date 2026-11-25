jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan ajang UI Scholarship Award (UISA) 2026 sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada 164 mitra pemberi beasiswa atas kontribusi nyata dan dukungannya dalam memperluas akses pendidikan tinggi serta pengembangan potensi mahasiswa.

Kegiatan yang berlangsung di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/11), mempertemukan para mitra strategis dari unsur kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, korporasi swasta, yayasan filantropi, komunitas alumni, hingga mitra perorangan.

Rektor UI Prof. Heri Hermansyah menyampaikan bahwa hingga Oktober 2026, UI mengelola total dana beasiswa mencapai sekitar Rp380 miliar yang bersumber dari alokasi internal rata-rata Rp178 miliar serta dukungan mitra eksternal sebesar Rp209,27 miliar untuk membantu sekitar 31 ribu mahasiswa UI, di mana 8.432 mahasiswa merupakan penerima beasiswa eksternal.

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Prof. Heri yang juga memiliki pengalaman menempuh pendidikan berkat dukungan berbagai beasiswa menegaskan bahwa kebaikan para mitra menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Bagi UI, beasiswa bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan investasi untuk masa depan bangsa. Hingga Oktober 2026, lebih dari 8.400 mahasiswa UI telah menerima manfaat beasiswa melalui dukungan berbagai mitra strategis. Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa yang memiliki potensi dan prestasi memperoleh kesempatan untuk berkembang, terlepas dari latar belakang ekonominya. Inilah semangat UI untuk terus menjadi universitas yang Unggul dan Impactful,” ujar Prof. Heri.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Prof. Sandro Mihradi menekankan pentingnya sinergi tiga aktor utama, yakni pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra strategis, untuk mendorong angka partisipasi kasar pendidikan tinggi menuju target 38 persen.

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Selain menghadirkan program seperti KIP Kuliah bagi lebih dari satu juta mahasiswa serta Beasiswa ADik, pemerintah turut memperkenalkan portal terpadu “SatuBeasiswa” yang menghubungkan pencari beasiswa dengan pemberi beasiswa terverifikasi dalam satu ekosistem resmi.

“Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan perluasan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia dalam mengenyam pendidikan tinggi melalui serangkaian upaya strategis, termasuk memperkuat kolaborasi bersama mitra strategis dan perguruan tinggi agar semakin banyak talenta bangsa yang dapat mengakses pendidikan berkualitas,” ujar Prof. Sandro.