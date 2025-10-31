UI dan Kodim 1514 Ajak Siswa SD Morotai Belajar Sejarah di Museum Perang Dunia II

jpnn.com, MOROTAI - Sejarah baru tercipta di Pulau Morotai. Untuk pertama kalinya, kegiatan Gerakan Sekolah Masuk Museum yang menjadi bagian dari program Goes to School Morotai digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97.

Kegiatan ini mengubah Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora menjadi ruang belajar sejarah bagi puluhan siswa sekolah dasar.

Di tengah gempuran era digital yang menjauhkan anak-anak dari buku sejarah, siswa dari lima sekolah—SDN 1 Unggulan, SDN 9 SP 1 Desa Morodadi, SDN 12 SP 2 Desa Nakamura, SD Muhammadiyah Gotalamo, dan SD GMIH LOC—diajak belajar langsung di lokasi bersejarah tempat Jenderal Douglas MacArthur pernah memimpin pertempuran strategis di Pasifik pada 1944.

Momen menyentuh terjadi saat seorang siswa menyampaikan harapan kepada Dandim 1514/Morotai, Letkol Arh Masykur Akmal, agar Museum Trikora diperbaiki.

Permintaan polos tersebut mendapat respons penuh empati dari Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han), Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI-Kementerian Transmigrasi sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI.

Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama merawat dan merevitalisasi museum sebagai warisan sejarah bangsa.

Dalam sambutannya, Rachma menegaskan pentingnya posisi Morotai dalam sejarah dunia dan Indonesia.

“Pulau Morotai bukan hanya indah, tapi juga saksi bisu perjuangan besar bangsa-bangsa. Museum Perang Dunia II menyimpan kisah keberanian global, sedangkan Museum Trikora mengajarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut Irian Barat dari Belanda,” ujarnya.