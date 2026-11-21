jpnn.com, JAKARTA - Tim gabungan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung meraih medali emas kategori therapeutics dalam ajang International Genetically Engineered Machine (iGEM).

Adapun acara tersebut berlangsung di Paris Convention Centre, Porte de Versailles, Prancis, pada 13-16 November 2026.

Dosen Teknik Biomedik Universitas Indonesia sekaligus pembimbing utama Tim UI–ITB Indonesia Rizal Azis PhD menyampaikan pihaknya mengembangkan inovasi yang berfokus pada terapi kesehatan mental yang berhubungan dengan penyakit neurodegeneratif, seperti Parkinson dan Alzheimer.

Tim gabungan memanfaatkan proses sintetik biologi dan rekasaya sel eksosom yang diantarkan melalui nasal spray.

“Pencapain ini bukan semata keberhasilan meraih emas, tetapi juga bukti mahasiswa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengembangkan riset biomedis yang inovatif dan berdaya saing global,” ujar Rizal, Jumat (20/11).

Rizal memaparkan untuk sampai pada inovasi tersebut, tim memadukan sejumlah disiplin ilmu, mulai dari biologi sintetis, rekayasa biomedis, hingga teknologi penghantaran obat.

Menurut dia, pendekatan lintas bidang ini dibutuhkan karena penanganan penyakit neurodegeneratif terlalu kompleks untuk dijawab dari satu sudut keilmuan saja.

Rizal berharap inovasi ini dapat terus dikembangkan melalui penelitian lebih lanjut, sehingga memiliki peluang untuk diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.