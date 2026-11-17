jpnn.com, JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan lahan di dalam kawasan Hutan Kota UI.

UI memiliki lahan yang tidak hanya berupa hutan kota yang berada di sisi Jakarta Kampus UI, juga berupa lahan-lahan matang yang dapat dikembangkan lebih lanjut yang tentunya memerlukan assessment lebih lanjut sesuai peruntukannya.

Penegasan ini disampaikan UI menyusul munculnya perhatian publik terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin (16/11).

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UI dalam pernyataan resminya pada Selasa (17/11), Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro menjelaskan lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kawasan kampus di sisi Jakarta, bukan berada di dalam Hutan Kota UI.

UI sekaligus memastikan kawasan hutan kota tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengubah komitmen tersebut.

“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” kata Erwin.

Menurutnya, dukungan UI terhadap pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.