UIIF 2025 Gelar Ceremony Patent Granted, 25 Peneliti UI Terima Penghargaan Hak Paten

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Indonesia mewujudkan komitmennya dalam memperkuat budaya riset dan inovasi melalui penyelenggaraan Ceremony Patent Granted yang berlangsung sebagai bagian dari rangkaian UI Innovation Festival (UIIF) 2025 di Lippo Mall Nusantara.

Dalam acara tersebut, sebanyak 25 peneliti UI menerima penghargaan atas karya inovatif mereka yang telah resmi mendapatkan status paten granted dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dengan masa perlindungan hukum selama 20 tahun.

Para penerima penghargaan berasal dari enam fakultas yang aktif berkontribusi dalam pengembangan inovasi strategis, yakni Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Farmasi.

Inovasi-inovasi itu meliputi berbagai bidang, seperti teknologi medis, rekayasa teknik, bioteknologi, kecerdasan buatan, ilmu material, hingga pengembangan obat dan pangan fungsional.

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia, Dr. Chairul Hudaya, sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap kerja keras para peneliti dalam menghasilkan karya yang tidak hanya unggul secara ilmiah, tetapi juga layak untuk dikembangkan menuju hilirisasi dan komersialisasi.

Chairul Hudaya menegaskan bahwa perlindungan paten merupakan pondasi penting dalam memastikan inovasi UI dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat posisi UI sebagai pusat pengembangan teknologi nasional.

"Penyelenggaraan Ceremony Patent Granted di UIIF 2025 menjadi momentum penting bagi UI dalam mendorong budaya inovasi yang berorientasi pada pemanfaatan," ujar Chairul di sela-sela UIIF 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jumat (14/10/2025).

"Dengan semakin banyaknya invensi yang berhasil memperoleh paten, UI terus memperluas ekosistem kolaboratif antara akademisi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa hasil riset dapat bertransformasi menjadi solusi nyata bagi kebutuhan bangsa," ujarnya. (rhs/jpnn)