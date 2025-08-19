menu
Uilliam Barros Dikritik Seusai Persib Kalah dari Persijap, Begini Jawaban Bojan Hodak

Uilliam Barros Dikritik Seusai Persib Kalah dari Persijap, Begini Jawaban Bojan Hodak

Uilliam Barros Dikritik Seusai Persib Kalah dari Persijap, Begini Jawaban Bojan Hodak
Uilliam Barros mendapat sorotan seusai Persib Bandung kalah dari Persijap Jepara. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com - Striker Persib Bandung Uilliam Barros mendapat sorotan seusai laga melawan Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League 2025/26.

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025) malam WIB, Persib secara mengejutkan tumbang dengan skor 1-2.

Persijap meraih kemenangan lewat gol Carlos Franca pada menit ke-68 dan Sudi Abdallah (90+4’). Sementara itu, gol semata wayang Persib dicetak Uilliam Barros melalui penalti (90+2’).

Uilliam Barros tak Luput dari Kritik

Bagi Uilliam, itu merupakan gol keduanya di BRI Super League musim ini. Sebelumnya, striker asal Brasil tersebut mencetak satu gol saat Maung Bandung menang 2-0 atas Semen Padang di pekan pertama.

Meski mampu mencetak gol dalam dua laga beruntun, Uilliam tetap menuai kritik. Penyerang berusia 30 tahun itu dinilai kurang tajam karena hanya bisa mencetak gol lewat titik putih saat menghadapi Persijap.

Pelatih Persib Bojan Hodak berusaha memahami performa Uilliam. Menurutnya, adaptasi masih menjadi kendala karena banyaknya perubahan dalam skuad Maung Bandung.

"Ini bukan hanya mengenai Uilliam. Saya telah katakan bahwa kami melakukan perubahan sebelum musim dimulai."

"Kami mengganti 14 pemain dan mereka perlu waktu untuk beradaptasi, memahami satu sama lain," tutur pelatih asal Kroasia itu.

Striker Persib Bandung Uilliam Barros mendapat sorotan seusai laga melawan Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League

