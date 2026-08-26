Uilliam Barros Dilarang Main, tapi Tetap Ingin Ada di Tengah Perjuangan Persib

jpnn.com - Uilliam Barros harus melewatkan pertandingan penting Persib Bandung saat menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Striker asal Brasil itu tidak dapat turun ke lapangan akibat hukuman kartu merah yang diterimanya ketika Persib menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar ACL 2 musim sebelumnya.

Kondisi tersebut tidak membuat Barros mengambil jarak dari tim. Dia justru ingin tetap berada di sekitar skuad Maung Bandung saat pertandingan berlangsung.

"Saya tentu kecewa karena tidak bisa ikut bertanding. Namun, saya tetap akan hadir untuk memberikan dukungan kepada tim. Saya ingin teman-teman tahu bahwa saya tetap bersama mereka dalam pertandingan ini," ucapnya.

Barros Yakin Persib Kembali Taklukkan Manila

Barros juga memiliki alasan untuk optimistis. Persib sudah pernah berhadapan dengan Manila Digger pada musim lalu dan berhasil mengamankan kemenangan 2-1.

Catatan tersebut menjadi modal kepercayaan diri bagi Barros. Pemain berusia 32 tahun itu percaya pengalaman dari pertemuan sebelumnya dapat membantu Persib menghadapi wakil Filipina tersebut.

"Saya percaya pertandingan kali ini bisa kembali menjadi milik Persib. Kami sudah pernah mengalahkan mereka dan saya berharap hasil serupa kembali terjadi sehingga tiket ke fase grup bisa diamankan," tegasnya.

Dukungan Bobotoh Tetap Dibutuhkan

Persib juga tidak akan mendapatkan atmosfer khas Stadion Si Jalak Harupat karena Bobotoh harus absen dari tribune akibat sanksi.