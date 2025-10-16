menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Uilliam Barros Panaskan Laga PSBS Biak vs Persib Bandung

Uilliam Barros Panaskan Laga PSBS Biak vs Persib Bandung

Uilliam Barros Panaskan Laga PSBS Biak vs Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Uilliam Barros saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros menegaskan tekadnya untuk membawa tim pulang dengan kemenangan saat menghadapi PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan PSBS vs Persib akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Motivasi Uilliam Barros

Barros tampil penuh motivasi setelah menjalani masa persiapan intensif bersama Pelatih Persib Bojan Hodak.

Baca Juga:

Latihan fisik, pematangan strategi, hingga pemahaman taktik menjadi fokus utama Maung Bandung menjelang laga tandang kali ini.

"Kami sudah melakukan segala persiapan dengan baik. Jadi masih ada beberapa hari lagi sebelum pertandingan untuk lebih baik."

"Yang pasti, kami akan berusaha agar bisa pulang dengan membawa kemenangan," ujar Barros.

Baca Juga:

Top Skor Sementara Persib

Sepanjang musim ini, penyerang asal Brasil itu menjadi salah satu tumpuan lini depan Persib.

Dari enam pertandingan yang sudah dimainkan, Barros mencatatkan empat gol, sekaligus menjadi top skor sementara Maung Bandung.

Striker Uilliam Barros memanaskan laga PSBS Biak vs Persib Bandung, yang akan digelar pada Jumat (17/10/2025).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI