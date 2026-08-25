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Uilliam Barros Sedih Tak Bisa Tampil Melawan Manila Digger, Doa untuk Persib

Uilliam Barros Sedih Tak Bisa Tampil Melawan Manila Digger, Doa untuk Persib
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Penyerang Persib, Uilliam Barros di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (15/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus tampil tanpa striker asing, Uilliam Barros, dalam pertandingan play-off AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Manila Digger.

Laga penentuan itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin (31/8/2026) malam.

Barros harus absen melawan wakil Filipina itu dikarenakan sanksi larangan bermain dua pertandingan, oleh Komite Disiplin dan Etik AFC.

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Berdasarkan rapat yang dilakukan Komdis dan Etik AFC pada 18 Maret 2026, penyerang asal Brasil itu diskorsing akibat pelanggaran serius yang dilakukan kepada pemain Ratchaburi FC (Thailand) Jonatha Khemdee.

Hal tersebut terjadi pada laga leg kedua babak 16 besar ACL Two 2025/2026, pada 18 Februari 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Barros mengatakan meskipun dia tak bisa bermain, tetapi dukungan dan doa mengalir deras untuk rekan-rekannya.

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Apalagi timnya punya catatan positif mengalahkan Manila Digger di laga play-off musim lalu.

Saat itu, Maung Bandung berhasil lulus ke fase grup setelah menang dari Manila Digger dengan skor tipis 2 - 1. Uilliam Barros adalah salah satu pencetak golnya.

Ungkapan kesedihan Uilliam Barros karena tak bisa tampil saat Persib melawan Manila Digger di laga play-off ACL Two.

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