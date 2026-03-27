UIN Jakarta Masuk Daftar Universitas Terbaik Dunia Versi QS World University Rankings

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta masuk daftar kampus terbaik dunia versi QS World University Rankings by Subject 2026.

UIN Jakarta berhasil menempati peringkat ke-29 dunia pada bidang Theology, Divinity & Religious Studies.

QS World University Rankings by Subject 2026 merilis informasi ini pada Kamis (26/3). Capaian UIN Jakarta ditopang oleh performa unggul pada sejumlah indikator penilaian dengan overall score 76.1.

Di antara indikator itu adalah Employer Reputation sebesar 49.1, H-index 92.1, Citations per Paper 94.5, dan Academic Reputation 75.

Capaian ini sekaligus menandai lonjakan signifikan UIN Jakarta di kancah global. Pada QS World University Rankings by Subject 2025, UIN Jakarta masih berada pada peringkat 101–150 dunia.

Edisi 2024 berada pada rentang 101–140 dunia dalam bidang Theology, Divinity & Religious Studies. Kenaikan ke peringkat 29 dunia pada 2026 menunjukkan akselerasi kualitas akademik dan riset yang makin kuat dan berdaya saing internasional.

Melalui capaian ini, UIN Jakarta berhasil menempati posisi lebih tinggi dibanding sejumlah perguruan tinggi ternama dunia, seperti Fordham University (30), University of Birmingham (31), Université catholique de Louvain (32), University of Aberdeen (33), Pontificia Universidad Católica de Chile (34), The Catholic University of America (35), hingga Al-Azhar University (36).

Di tingkat nasional, sejumlah perguruan tinggi Indonesia juga masuk dalam pemeringkatan ini, di antaranya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (37), Universitas Gadjah Mada (45), Universitas Islam Indonesia (101–150), serta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (101–150).