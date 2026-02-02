menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » UIPM Tegaskan Status sebagai Lembaga Pendidikan Berjejaring Global

UIPM Tegaskan Status sebagai Lembaga Pendidikan Berjejaring Global

UIPM Tegaskan Status sebagai Lembaga Pendidikan Berjejaring Global
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
CEO UIPM Indonesia, Rantastia Nur Alangan. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tata kelola lembaga internasional kerap memunculkan persepsi keliru terhadap United International Professional Management (UIPM).

Di ruang digital, UIPM kerap dianggap sebagai lembaga misterius dan diragukan kredibilitasnya.

Padahal, UIPM merupakan lembaga berlevel internasional yang memiliki struktur dan standar keanggotaan global.

Baca Juga:

UIPM Indonesia merupakan bagian integral dari UIPM Global dengan sistem seleksi berlapis yang tidak hanya bertumpu pada legalitas nasional, tetapi juga reputasi internasional.

UIPM tercatat dan diakui oleh Union of International Associations (UIA), lembaga yang memverifikasi organisasi internasional bereputasi tinggi.

Dalam klasifikasi UIA, UIPM berada dalam kategori lembaga internasional yang setara dengan berbagai organisasi dunia.

Baca Juga:

Selain itu, UIPM juga diakui oleh Asia-Pacific Quality Network (APQN), jaringan penjaminan mutu pendidikan tinggi kawasan Asia-Pasifik yang menaungi berbagai badan akreditasi nasional, termasuk BAN-PT di Indonesia dan lembaga sejenis di sejumlah negara.

Dalam jejaring global, UIPM juga terhubung dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui afiliasi dengan United Nations University–World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) serta Higher Education Sustainability Initiative (HESI).

UIPM menegaskan statusnya sebagai lembaga pendidikan global di tengah persepsi keliru di ruang digital.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI