Uji Coba One Way di Jalan AKBP Cek Agus Palembang Dinilai Tidak Efektif Atasi Kemacetan

jpnn.com - Uji coba one way atau satu arah di Jalan AKBP Cek Agus Palembang dinilai tidak efektif untuk mengatasi kemacetan.

Penerapan one way bahkan menimbulkan kemacetan baru di Jalan Basuki Rahmat atau tepatnya di seberang PTC Mall Palembang.

Pantauan di lokasi, banyak pengendara yang belum tau dengan penerapan satu arah di Jalan AKBP Cek Agus.

"Tadi saya mau lewat menuju Jalan AKBP Cek Agus, eh ternyata ditutup. Saya tidak tahu ada penerapan satu arah hari ini," ungkap Fitri salah satu pengendara saat ditemui di lokasi, Kamis (2/10/2025).

Sementara Rafida warga Perumnas Sako Palembang mengungkap bahwa penerapan one way di Jalan AKBP Cek Agus hanya menimbulkan masalah baru.

"Penerapan one way ini hanya memindahkan kemacetan saja, benar di Jalan AKBP Cek Agus tidak lagi macet, tetapi timbul macet di jalan lain, seperti tadi saya lihat di Jalan Basuki Rahmat," ungkap Rafida.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto mengungkap bahwa pihaknya akan mengevaluasi hasil uji coba hari ini.

"Kami akan mengevaluasi hasil uji coba hari ini. Ini juga kan baru pertama, wajar masih banyak pengendara yang belum tau," ungkap Agus.