Uji Ketangguhan, Toyota Veloz Hybrid Digeber Dari Mandalika ke Sumatera
jpnn.com, MANDALIKA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menguji ketangguhan Veloz Hybrid yang baru saja dirilis pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Show (GJAW) pada November 2025 lalu
Mobil tujuh penumpang itu akan melakukan perjalanan panjang melintasi tiga pulau, mulai dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), Pulau Jawa hingga Sumatera.
Uji ketangguhan mobil tersebut digelar melalui program ekspedisi jelajah lintas nusa 2025 yang dimulai dari Sirkuit Mandalika, NTB, Rabu (2/12) lalu.
Pengujian itu dilakukan untuk menguji kemampuan teknologi hybrid Toyota menghadapi beragam medan di Indonesia, dari jalur pantai, pegunungan, kota hingga pedalaman.
Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily mengatakan perjalanan ini membuktikan Quality, Durability & Reliability (QDR) Veloz yang kini hadir sebagai hybrid.
Melalui perjalanan lintas pulau, Jap Ernando ingin menunjukkan bahwa teknologi hybrid Toyota efisien, tangguh, dan relevan untuk berbagai kondisi nyata di Indonesia.
"Inilah wujud komitmen kami bahwa Toyota menghadirkan teknologi elektrifikasi yang praktis, inklusif, dan bermanfaat hingga ke pelosok negeri,” ungkapnya dalam siaran persnya, Kamis (11/12).
Veloz Hybrid yang merupakan produksi anak bangsa itu akan melewati rute Lombok, Bali, Banyuwangi, Bromo, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta.
