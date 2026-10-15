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Uji Klinis Fase III, Cegah Progresivitas Penyakit Ginjal Kronik dengan UCG

Uji Klinis Fase III, Cegah Progresivitas Penyakit Ginjal Kronik dengan UCG
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Uji Klinis Fase III Uremic Clearance Granules (UCG) resmi diluncurkan di RSPAD Gatot Soebroto Puskesad Jakarta pada 15 Oktober 2026. Foto: Dok. RSPAD

jpnn.com, JAKARTA - Uji Klinis Fase III Uremic Clearance Granules (UCG) resmi diluncurkan di RSPAD Gatot Soebroto Puskesad Jakarta pada 15 Oktober 2026.

Adapun uji klinis itu dirancang untuk mengevaluasi efikasi dan keamanan UCG sebagai terapi tambahan terhadap
terapi standar dalam upaya memperlambat progresivitas Penyakit Ginjal Kronik (PGK).

Penelitian uji klinis melibatkan pasien PGK stadium 3–4 dengan estimasi laju filtrasi glomerulus (estimated glomerular filtration rate/eGFR) 15–60 mL/menit/1,73 m².

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Penelitian ini merupakan kolaborasi antara PT Intrada Subur Abadi (Indonesia), Consun Pharmaceutical (Tiongkok), dan RSPAD Gatot Soebroto Puskesad Jakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah acak, tersamar ganda, dan terkontrol plasebo yang dilaksanakan secara multisenter, yaitu di RSPAD Gatot Soebroto Puskesad Jakarta dan RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Penelitian ini diawasi oleh PT Biometrik Riset Indonesia sebagai Contract Research Organization (CRO).

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Peluncuran uji klinis dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Auditorium dr. RM Partomo, Lantai 6, Gedung Prof. Dr. Satrio, RSPAD Gatot Soebroto Puskesad, Jakarta,
pukul 09.30 WIB.

Penyakit Ginjal Kronik merupakan kondisi progresif yang dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap.

Uji Klinis Fase III Uremic Clearance Granules (UCG) resmi diluncurkan di RSPAD Gatot Soebroto Puskesad Jakarta pada 15 Oktober 2026.

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