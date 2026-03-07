Ujian Berat Perdana Kurniawan Dwi Yulianto di Timnas Indonesia U-17
jpnn.com, JAKARTA - Ujian perdana akan dihadapi Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Kurniawan Dwi Yulianto saat berlaga pada ajang ASEAN U-17 Boys' Championship 2026.
Ajang tersebut rencananya digelar pada 11 hingga 23 April 2026 mendatang.
Pada ASEAN U-17 Boys' Championship 2026, skuad Garuda Muda tergabung di Grup A bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste.
Pelatih Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto berharap mendapatkan dukungan penuh dari publik Tanah Air untuk bisa mengarungi kompetisi akbar sepak bola Asia Tenggara.
“Saya memohon doa dan dukungan dari para pencinta timnas untuk terus mendukung anak-anak kami ini. Semoga kami bisa juga lolos ke Piala Dunia,” ungkap Kurniawan Dwi Yulianto.
Mantan pemain Sampdoria itu menyebut anak asuhannya butuh dukungan lantaran dari segi mental belum terlalu stabil.
Oleh karena itu, tim pelatih juga berupaya membangun mentalitas para pemain selama pemusatan latihan.
“Salah satu kriteria pemain yang kami cari adalah pemain yang memiliki strong mentality dan winning mentality. Hal itu juga terus kami tanamkan dalam keseharian para pemain,” ujar Kurniawan.
Kurniawan Dwi Yulianto bakal menjalani ujian perdana bersama Timnas Indonesia saat berlaga pada ASEAN U-17 Boys' Championship 2026
