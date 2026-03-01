Ujian Berat Persib Bandung di Markas Persebaya Surabaya, Ini Peringatan Bojan Hodak
jpnn.com - Laga klasik Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3/2026) malam.
Pelatih Persib Bojan Hodak menilai Persebaya sebaagi lawan yang berbahaya dengan pertahanan solid.
Sejak ditangani Bernardo Tavares, Bajul Ijo -julukan Persebaya- menjadi salah satu ancaman baru Persib dalam perburuan gelar juara.
"Lihat, melawan Persebaya, kami akan bermain tandang dan mereka cukup rapat sejak kehadiran pelatih baru."
"Mereka begitu kompak dalam bertahan dan juga berbahaya ketika melancarkan serangan balik," kata Hodak di Bandung, Minggu (1/3).
"Kami harus berhati-hati untuk itu," lanjutnya.
Namun, Hodak mengaku sudah punya cara untuk bisa menaklukan serangan Francisco Rivera cum suis.
Juru taktik asal Kroasia itu menegaskan Persib tetap menargetkan hasil positif meski menyadari laga tandang ini tidak akan berjalan mudah.
Persib Bandung waspadai solidnya Persebaya Surabaya di GBT. Bojan Hodak bidik hasil positif meski laga diprediksi berat.
