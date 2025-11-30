menu
Ujian Berat Persib di Markas Madura United, Bojan Hodak Pilih Realistis
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menjalani ujian berat di kompetisi BRI Super League 2025/26.

Pada laga pekan ke-14, Persib menantang Madura United di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025) malam.

Skuad Bojan Hodak masih harus memulihkan mentalnya seusai tim menderita kekalahan perdana di AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors.

Hodak mengatakan, bukan hal mudah buat mereka datang ke Madura dengan performa yang stabil.

Tim asal Jawa Barat itu, tiga hari lalu baru saja menyelesaikan laga di ACL 2.

Pemain pun membutuhkan waktu pemulihan untuk mengembalikan performanya.

Meski begitu, ia tetap menjanjikan penampilan anak asuhnya maksimal saat berharap dengan runner-up Liga 1 2023/24 itu.

"Besok akan menjadi pertandingan sulit. Bagi kami yang bermain di Liga Champions, kami tidak punya banyak waktu rehat dan ini pertandingan ketiga hanya dalam beberapa hari saja," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (29/11).

Begini persiapan Persib Bandung menjelang laga tandang melawan Madura United. Pemain kelelahan, tetapi target realistis.

