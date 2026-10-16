Ujian Tarra Budiman dalam Beautiful Pain

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tarra Budiman mengaku mendapat tantangan baru saat memerankan Randy dalam film Beautiful Pain.

Dia mengatakan peran tersebut cukup berbeda, bahkan menguji kemampuan beraktingmya.

“Akhirnya saya mendapatkan peran yang tadinya saya, Wah, saya enggak pernah nih dapat ini nih, bisa enggak ya kira-kira?’” kata Tarra Budiman saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Pria berusia 40 tahun itu mengungkapkan rasa takut sempat muncul ketika harus menjalani syuting Beautiful Pain.

“Ketakutan pasti ada, ada banget gitu,” ujarnya.

Meski sempat khawatir, suami Gya Sadiqah itu justru melihat peran Randy sebagai tantangan untuk mengembangkan kemampuan aktingnya.

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Tarra Budiman mengaku senang mendapat kesempatan mempelajari hal baru.

“Justru menjadi sebuah tantangan buat saya. Karena balik lagi, saya enggak tahu gimana caranya menjadi orang bajigur itu ya,” tuturnya.