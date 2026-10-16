Ujian Tarra Budiman dalam Beautiful Pain
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tarra Budiman mengaku mendapat tantangan baru saat memerankan Randy dalam film Beautiful Pain.
Dia mengatakan peran tersebut cukup berbeda, bahkan menguji kemampuan beraktingmya.
“Akhirnya saya mendapatkan peran yang tadinya saya, Wah, saya enggak pernah nih dapat ini nih, bisa enggak ya kira-kira?’” kata Tarra Budiman saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).
Pria berusia 40 tahun itu mengungkapkan rasa takut sempat muncul ketika harus menjalani syuting Beautiful Pain.
“Ketakutan pasti ada, ada banget gitu,” ujarnya.
Meski sempat khawatir, suami Gya Sadiqah itu justru melihat peran Randy sebagai tantangan untuk mengembangkan kemampuan aktingnya.
Tarra Budiman mengaku senang mendapat kesempatan mempelajari hal baru.
“Justru menjadi sebuah tantangan buat saya. Karena balik lagi, saya enggak tahu gimana caranya menjadi orang bajigur itu ya,” tuturnya.
Aktor Tarra Budiman mengaku mendapat tantangan baru saat memerankan Randy dalam film Beautiful Pain.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nikita Mirzani: Sedih Banget Rasanya
- Raihaanun Ungkap Adegan Menguras Air Mata dalam Beautiful Pain
- Dari Tahanan, Nikita Mirzani Sampaikan Pesan Menyentuh Terkait Beautiful Pain
- Dimas Aditya Ungkap Alasan Terlibat Film Beautiful Pain
- Baim Wong Ternyata Sudah Mengidolakan Raihaanun Sejak Lama
- Raihaanun Cerita Momen Paling Menguras Emosi Saat Syuting Beautiful Pain