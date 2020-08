Ukir Rekor, Lewis Hamilton Start Pertama di GP Inggris

jpnn.com, SILVERSTONE - Lewis Hamilton kembali memperlihatkan dominasi Mercedes di babak kualifikasi Formula 1 GP Inggris (Britania), setelah merebut pole position untuk ketujuh kalinya di Sirkuit Silverstone, Inggris, Sabtu (1/8) malam WIB.

Itu juga merupakan pole position kali kedelapan secara beruntun bagi seorang pembalap Mercedes di sirkuit bekas lapangan udara tersebut, serta ke-91 kali di karier Hamilton.

Juara dunia enam kali itu akan start di depan rekan satu timnya, Valtteri Bottas di saat kedua pembalap itu mendominasi kualifikasi, mencetak rekor trek baru dan menyingkirkan Max Verstappen dari tim Red Bull ke posisi start ketiga dengan jarak lebih dari satu detik.

Ferrari menempatkan Charles Leclerc di P4, sedangkan Lando Norris mengesankan McLaren kembali ketika ia start dari P5 di depan Lance Stroll yang memuncaki FP2 dengan mobil Racing Pointnya.

