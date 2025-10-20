Ukir Sejarah, Maroko Juara Piala Dunia U-20 Seusai Menaklukkan Argentina di Final

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-20 Maroko menorehkan sejarah baru. Mereka berhasil menjadi juara Piala Dunia U-20 untuk kali pertama.

Pada partai final di Santiago, Cile, Senin WIB, Timnas U-20 Maroko menaklukkan Timnas U-20 Argentina dengan skor 2-0.

Kemenangan ini juga menjadikan Maroko sebagai negara Afrika kedua yang merebut trofi tersebut sejak Ghana pada 2009.

Yassir Zabiri menjadi bintang bagi tim yang memiliki julukan Atlas Cubs itu setelah mencetak dua gol pada babak pertama.

Pemain muda itu membuka keunggulan melalui tendangan bebas di menit ke-12.

Lalu, dia menggandakan keunggulan lewat penyelesaian tenang di menit ke-29 setelah menerima umpan matang dari Othman Maama.

Keunggulan dua gol itu membuat Maroko tampil lebih percaya diri di sisa laga.

Argentina berusaha menekan pada paruh kedua, tetapi pertahanan rapat tim Afrika Utara itu membuat segala peluang tim Tango mentah di kaki dan kepala para pemain belakang Maroko.