UKM Seed Paper Indonesia Sabet Juara di Program DCE Summit 2025

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel resmi menutup rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) Digital Creative Entrepreneurs (DCE) Summit 2025.

Mengusung tema “AI for #AdvancingLocals”, ajang itu dihadirkan untuk mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor usaha kecil-menengah (UKM) dengan menghadirkan sesi berbagi wawasan, demonstrasi teknologi, dan jejaring bisnis.

Pada puncak acara, Telkomsel menobatkan UKM Seed Paper Indonesia sebagai Best of the Best di DCE ke-4.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono menyatakan pihaknya terus mendorong digitalisasi UKM melalui DCE.

Menurut dia, pada tahun ini Telkomsel pemanfaatan AI untuk meningkatkan daya saing mereka.

"Kami berharap dukungan adopsi teknologi terkini bisa semakin mempercepat pertumbuhan UKM Indonesia dan mendukung target ekonomi nasional, sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia dan visi Indonesia Emas 2045,” kata Saki dalam siaran persnya, Selasa (8/7).

Sementara itu, Co-Founder Seed Paper Indonesia Riska Fadilla Sari menyampaikan program DCE tahun ini benar-benar membuka dirinya terhadap potensi AI, bukan hanya sebagai tren, tetapi alat nyata untuk efisiensi operasional dan memahami pelanggan.

"Dengan bekal ilmu dan jejaring dari Telkomsel, kami akan terus tumbuh dan terus menjajaki potensi pasar digital yang tak terbatas,” tuturnya.