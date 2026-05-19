menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ulah Israel Tangkap Aktivis dan Jurnalis Jadi Bentuk Pelanggaran Hukum Internasional

Ulah Israel Tangkap Aktivis dan Jurnalis Jadi Bentuk Pelanggaran Hukum Internasional

Ulah Israel Tangkap Aktivis dan Jurnalis Jadi Bentuk Pelanggaran Hukum Internasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
TB Hasanuddin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengecam ulah Israel yang menangkap aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari Indonesia setelah Tel Aviv mengintersepsi kapal di perairan internasional. 

"Penangkapan terhadap sukarelawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional tidak dapat dibenarkan," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (19/5).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan tindakan Angkatan Laut Israel yang mengintersep kapal misi kemanusiaan di perairan internasional menjadi pelanggaran serius.

Baca Juga:

Utamanya, kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin, terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional, sekaligus bentuk pengabaian terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa.

"Ini bukan hanya menyangkut keselamatan WNI, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap misi kemanusiaan,” kata dia.

Diketahui, ada sembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan di bawah koordinasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) untuk membawa logistik ke Palestina. 

Baca Juga:

Lima di antaranya dilaporkan telah diintersep dan ditangkap otoritas Israel, sedangkan empat lainnya masih berada dalam pelayaran.

Kang TB mendesak Kementerian Luar Negeri RI segera mengaktifkan jalur diplomasi back-channel serta memanfaatkan instrumen multilateral guna memastikan keselamatan seluruh WNI.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai ulah Israel yang menangkap aktivis dan jurnalis dari Indonesia sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI