Ulah Listyo Sigit Terungkap, Pakar Lihat Pertanda Kandasnya Relasi Prabowo-Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir mulai mengalami keretakan.

Kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka disebut berpotensi menjadi titik balik relasi politik kedua tokoh.

Pengamat politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan Iqbal Themi menilai kasus tersebut dapat membuka ketegangan politik yang selama ini tidak terlihat di permukaan.

“Menurut pembacaan saya, relasi politik Prabowo dan Jokowi berpotensi memasuki fase keretakan yang lebih terbuka. Keduanya mungkin tetap menjaga hubungan personal, tetapi itu tidak berarti seluruh kepentingan politik mereka masih sejalan. Kasus Listyo bisa membuka kotak pandora bagaimana kompromi kekuasaan yang selama ini terjaga mulai kehilangan keseimbangan,” ungkap Iqbal.

Iqbal menilai kasus Listyo memiliki dimensi politik yang menarik karena rekam jejak kedekatannya dengan Jokowi selama bertahun-tahun.

“Listyo bukan figur sembarangan dalam lingkar kekuasaan Jokowi. Kedekatannya terbangun sejak di Solo, berlanjut sebagai ajudan Presiden hingga dipercaya menjadi Kapolri. Karena itu, ketika figur yang begitu lekat dengan Jokowi justru terseret dugaan penyadapan terhadap Prabowo, wajar jika muncul pertanyaan besar tentang masa depan hubungan politik keduanya,” ujar Iqbal.

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Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah penyidik menyebut dugaan penyadapan telah berlangsung sejak 2025.

Iqbal pun menilai motif dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi Presiden perlu diungkap secara transparan.