Ulama dan Kiai Sepuh Minta Kepemimpinan Mardiono di PPP Dievaluasi

jpnn.com - Sejumlah kiai dari PPP meminta kepemimpinan Muhamad Mardiono di partai berkelir hijau bisa dievaluasi setelah mereka mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) Ulama’il Ka’bah di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/10).

Diketahui, beberapa ulama hadir dalam acara itu, yakni KH Abdullah Ubab Maimoen Zubeir, KH Musthofa Aqil Siraj, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, KH Muhlisin Nurhadi, KH Haris Sodaqoh, KH Muslih ZA, KH Mursyid Qori, dan KH Fadlolan Musyaffa.

Kiai Fadlolan menyebutkan Mardiono setelah menjabat Ketum PPP banyak mengeluarkan keputusan kontroversial yang mengganggu soliditas partai.

Dia kemudian menyoroti keputusan Mardiono yang memberhentikan sepihak pengurus di tingkat DPW dan DPC.

Mardiono, lanjut Kiai Fadlolan, memberhentikan sejumlah kader partai yang selama ini ikut membangun PPP.

"Mempersoalkan sejumlah keputusan terkait pergantian dan pemberhentian pengurus partai di berbagai daerah," ujarnya kepada awak media, Rabu (21/10).

Dia melanjutkan keputusan Mardiono yang mencopot pengurus dan memecat kader PPP membuat partai mengalami kemunduran.

"Ini tindakan yang tidak tepat dan memecah belah," ungkapnya.