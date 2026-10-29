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Ulama Harap Pemerintah Evaluasi SK, Ketum PPP Diubah Jadi Agus Suparmanto

Ulama Harap Pemerintah Evaluasi SK, Ketum PPP Diubah Jadi Agus Suparmanto
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Ilustrasi - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono (kedua kiri), Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto (kanan), Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin Maimoen (kedua kanan), serta Bendahara Umum PPP Imam Fauzan Amir Uskara setelah memberikan keterangan mengenai Surat Keputusan PPP yang baru yang menyatukan dua kubu, di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com - Pengasuh Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang KH Fadlolan Musyaffa datang ke kantor PPP, Jakarta, Rabu (28/10) malam untuk menyampaikan aspirasi terkait penataan kepengurusan partai Ka’bah.

Kiai Fadlolan datang bersama para kiai dan ulama PPP lain seperti KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Haris Sodaqoh, dan Habib Ahmad Alhabsy.

Kiai Fadlolan menyebut kedatangan kiai dan ulama untuk menemui pengurus yang memiliki legitimasi berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM, yakni Agus Suparmanto, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, dan Rusman.

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Dia berharap pengelolaan partai dijalankan sesuai AD/ART, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau individu tertentu. 

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan organisasi menjadi kunci agar PPP tetap solid dan bisa menjalankan peran dalam perpolitikan nasional.

Kiai Fadlolan meminta pemerintah mengevaluasi SK kepengurusan PPP untuk disesuaikan ke hasil Muktamar X versi penetapan Agus Suparmanto sebagai ketua umum terpilih.

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"Para kiai ini untuk bisa memohon kepada pemerintah untuk melakukan perubahan SK Kemenkumham yang sesuai dengan hasil Muktamar X, agar dikembalikan kepada fungsinya, yaitu yang dipilih Mas Agus Suparmanto sebagai ketua umum,” ujarnya di kantor PPP, Rabu malam.

Kiai Fadlolan menyebutkan rekonsiliasi yang ditempuh PPP tak kunjung menunjukkan perbaikan dan kondisi internal makin meruncing setelah Muktamar X.

KH Fadlolan Musyaffa berharap pemerintah bisa mengubah SK Kemenkumham dan mengganti Ketum PPP menjadi Agus Suparmanto.

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