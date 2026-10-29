Ulama Harap Pemerintah Evaluasi SK, Ketum PPP Diubah Jadi Agus Suparmanto

jpnn.com - Pengasuh Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang KH Fadlolan Musyaffa datang ke kantor PPP, Jakarta, Rabu (28/10) malam untuk menyampaikan aspirasi terkait penataan kepengurusan partai Ka’bah.

Kiai Fadlolan datang bersama para kiai dan ulama PPP lain seperti KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Haris Sodaqoh, dan Habib Ahmad Alhabsy.

Kiai Fadlolan menyebut kedatangan kiai dan ulama untuk menemui pengurus yang memiliki legitimasi berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM, yakni Agus Suparmanto, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, dan Rusman.

Dia berharap pengelolaan partai dijalankan sesuai AD/ART, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan organisasi menjadi kunci agar PPP tetap solid dan bisa menjalankan peran dalam perpolitikan nasional.

Kiai Fadlolan meminta pemerintah mengevaluasi SK kepengurusan PPP untuk disesuaikan ke hasil Muktamar X versi penetapan Agus Suparmanto sebagai ketua umum terpilih.

"Para kiai ini untuk bisa memohon kepada pemerintah untuk melakukan perubahan SK Kemenkumham yang sesuai dengan hasil Muktamar X, agar dikembalikan kepada fungsinya, yaitu yang dipilih Mas Agus Suparmanto sebagai ketua umum,” ujarnya di kantor PPP, Rabu malam.

Kiai Fadlolan menyebutkan rekonsiliasi yang ditempuh PPP tak kunjung menunjukkan perbaikan dan kondisi internal makin meruncing setelah Muktamar X.