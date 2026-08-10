Ulang Tahun ke-27 Omara Esteghlal, Prilly Latuconsina Beri Hadiah Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina memberikan hadiah spesial pada momen ulang tahun kekasihnya, Omara Esteghlal.

Pada perayaan ulang tahun ke-27 Omara, Prilly memberikan hadiah berupa menanam 270 pohon kopi.

"Untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-27, aku menanam 270 pohon kopi Robusta," ujar Prilly Latuconsina melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (10/8).

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Pemain film Danur itu lantas mengungkapkan alasan dirinya memilih menanam pohon kopi untuk hadiah ulang tahun sang kekasih.

Dia mengatakan bahwa kopi menjadi salah satu hal yang biasa mereka nikmati berdua di momen-momen spesial.

"Aku memilih kopi karena kopi selalu menjadi sesuatu yang benar-benar kita berdua nikmati. Beberapa percakapan favorit kita terjadi sambil menikmati secangkir kopi, menjadikannya simbol sempurna untuk sesuatu yang sederhana, menenangkan, dan abadi," ucap Prilly Latuconsina.

Perempuan 29 tahun itu sengaja menanam pohon kopi di kawasan perhutanan sosial di Dusun Soko, Yogyakarta.

Sebab dia merasa Yogyakarta menjadi saksi perjalanan kisah asmara mereka dari menjadi sahabat hingga sepasang kekasih.