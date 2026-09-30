Ulang Tahun, Rachel Vennya Dapat Kejutan dari Fuji dan Erika Carlina
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya mendapat kejutan ulang tahun dari dua sahabatnya, Fuji dan Erika Carlina.
Fuji membagikan keseruan perayaan itu melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (29/9).
Dalam video yang dibagikannya, dia terlihat datang bersama Erika sambil membawa kue ulang tahun untuk Rachel Vennya.
Saat keduanya masuk membawa kue, Rachel Vennya terlihat terkejut dan langsung menunjukkan ekspresi bahagia.
Dia kemudian berkumpul bersama Fuji dan Erika untuk merayakan hari spesialnya.
Perempuan kelahiran 23 September 1995 itu juga tampak meniup lilin yang berada di atas kue ulang tahun yang telah disiapkan kedua sahabatnya.
Perhatian kemudian tertuju pada kue yang dibawa Fuji dan Erika. Kue tiga tingkat itu mengusung konsep Alice in Wonderland dengan berbagai ornamen bernuansa dunia dongeng.
Terlihat dekorasi berupa jam bergaya klasik, bunga-bunga bernuansa pastel, kupu-kupu biru, papan catur, kartu remi, jamur kecil, hingga figur Alice.
Selebgram Rachel Vennya mendapat kejutan ulang tahun dari dua sahabatnya, Fuji dan Erika Carlina.
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