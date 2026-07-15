Ulas Eksegesis dan Proses Kreatif, FPBS UPI Bedah Antologi Puisi Sonata Senja

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkolaborasi dengan penerbit Langgam Pustaka menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Puisi dan Bedah Buku Sonata Senja.

Kegiatan ini menghadirkan dua pakar sastra sebagai narasumber utama, yakni Prof. Sumiyadi dari UPI dan Prof. Suminto dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Acara tersebut juga dimeriahkan dengan kehadiran para penggiat sastra, di antaranya Dode Riswandi, Muhammad Mazeinda Albiruni, Cecep Syamsul Hari, serta Hari Heriyadi, dan dihadiri oleh segenap civitas akademika UPI.

Sonata Senja merupakan antologi puisi yang menghimpun karya-karya pilihan Prof. Sumiyadi selama rentang waktu 1990 hingga 2026.

Buku ini tidak hanya menjadi medium refleksi perjalanan kepenulisan sang penyair, tetapi juga diniatkan sebagai motivasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk terus berkarya.

Dalam paparannya, Prof. Sumiyadi menegaskan bahwa proses kreatif menulis puisi tidak harus dimulai dengan label sebagai seorang sastrawan. Menurutnya, pengalaman hidup sehari-hari adalah bahan bakar utama dalam menulis.

"Buku antologi ini adalah rekaman proses kreatif saya sejak masa mahasiswa hingga saat ini. Melalui karya ini, saya ingin memotivasi mahasiswa bahwa menulis puisi bukanlah hal sulit, karena setiap proses kehidupan dapat kita tuangkan dalam bentuk karya sastra," ujar Prof. Sumiyadi dalam keterangannya dikutip Selasa (14/7).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya fungsi karya sastra dalam dunia akademik.