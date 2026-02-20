ULN Swasta Turun Signifikan, Menkeu Purbaya Tegaskan Bakal Naik Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons penurunan Utang Luar Negeri (ULN) swasta, dan tercatat menjadi terendah dalam empat tahun terakhir.
Purbaya meminta publik untuk melihat data tersebut secara lebih objektif dalam kerangka siklus ekonomi.
"Loh, deh, gimana? Utang gede lo ribut. Utang turun juga ribut. Maunya apa?" kata Purbaya dikutip, Jumat (20/2).
Menkeu menjelaskan pergerakan utang luar negeri swasta sangat bergantung pada aktivitas bisnis yang bersifat periodik.
Dia memprediksi tren penurunan ini hanya bersifat sementara dan akan kembali naik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.
"Anda lihat enggak, dari bulan ke bulan seperti apa? Saya yakin turunnya triwulan 1, 2, 3, 4 (ULN Swasta), mulai naik lagi. Sesuai dengan aktivitas ekonomi," tuturnya.
Salah satu penyebab penurunan ULN swasta, menurut Menkeu, yakni beralihnya minat pendanaan ke pasar dalam negeri.
Sektor swasta kini diduga tampak lebih nyaman mencari pendanaan dari industri perbankan domestik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya merespons penurunan Utang Luar Negeri (ULN) swasta dan tercatat menjadi terendah dalam 4 tahun terakhir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Purbaya Bocorkan Jadwal Pencairan THR ASN
- Menkeu Purbaya Masih Cari 'Jagoan' untuk Isi Posisi Dewan Komisioner OJK
- Soal APBN untuk Bayar Utang Whoosh, Menkeu Purbaya Tegaskan Tunggu Arahan Presiden
- P2G Gugat Anggaran MBG, Menkeu Purbaya: Lemah, Pasti Kalah
- Wow, Utang RI Tembus Rp 9.637 Triliun
- Jangan Kelewatan, Ini Tanggal Penyaluran THR