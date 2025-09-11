Ultah ke-18, Ratusan Anggota Komunitas TeRuCi Tumpah Ruah di Danau Toba
jpnn.com, DANAU TOBA - Komunitas mobil yang tergabung dalam Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI) merayakan ulang tahun ke-18 di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara beberapa pekan lalu.
Acara yang digelar selama lima hari itu berhasil menghadirkan 250 anggota bersama 120 unit kendaraan dari 32 chapter Teruci yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Saroha Hita Di Tao Toba”, perayaan itu bukan sekadar ajang kumpul, tetapi juga saran edukasi mengenai kendaraan berteknologi ramah lingkungan.
Anggota komunitas diberikan kesempatan untuk mencoba langsung Toyota Innova Zenix Hybrid Electric Vehicle (HEV) sebelum bertolak ke Danau Toba.
Acara diawali di Auto2000 Gatot Subroto Kota Medan. Semua anggota mendapatkan informasi mengenai teknologi hybrid sekaligus melakukan servis agar kendaraannya tetap prima.
Budhy Prihantoro, Kumendan Pusat TeRuCI, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi para anggota dalam meramaikan acara ini.
"Hadirnya kendaraan hybrid pada kegiatan ini mencerminkan antusiasme para anggota yang mulai tertarik untuk memilikinya," ungkap Budhy dalam siaran persnya, Rabu (10/9).
Dia menjelaskan mobil hybrid menjadi pilihan tepat untuk mobilitas masyarakat Indonesia saat ini.
Komunitas Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI) merayakan ulang tahun ke-18 di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara beberapa pekan lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rayakan Ultah ke-28, Super Indo Kenalkan Buah Lokal Kepada Ajak Anak-Anak
- Rayakan Ultah ke-8, Garasi.id Hadirkan Promo Spesial untuk Perawatan Mobil
- Puji Kesuksesan Kejuaraan Dunia F1 Powerboat 2025, Gubernur Sumut: Ajang Luar Biasa Bagi Danau Toba
- Ephorus HKBP Gelar Doa Bersama untuk Selamatkan Danau Toba dan Tano Batak
- Alasan BMKG Minta Kejuaraan F1 Powerboat 2025 di Danau Toba Digelar Pagi Hari
- Sanggam Hutapea Usulkan Pembentukan Tim Khusus untuk Dukung Penguatan Sektor Pariwisata di Danau Toba