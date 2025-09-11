menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Ultah ke-18, Ratusan Anggota Komunitas TeRuCi Tumpah Ruah di Danau Toba

Ultah ke-18, Ratusan Anggota Komunitas TeRuCi Tumpah Ruah di Danau Toba

Ultah ke-18, Ratusan Anggota Komunitas TeRuCi Tumpah Ruah di Danau Toba
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komunitas Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI) merayakan ulang tahun ke-18 di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara beberapa pekan lalu. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, DANAU TOBA - Komunitas mobil yang tergabung dalam Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI) merayakan ulang tahun ke-18 di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara beberapa pekan lalu.

Acara yang digelar selama lima hari itu berhasil menghadirkan 250 anggota bersama 120 unit kendaraan dari 32 chapter Teruci yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Saroha Hita Di Tao Toba”, perayaan itu bukan sekadar ajang kumpul, tetapi juga saran edukasi mengenai kendaraan berteknologi ramah lingkungan.

Baca Juga:

Anggota komunitas diberikan kesempatan untuk mencoba langsung Toyota Innova Zenix Hybrid Electric Vehicle (HEV) sebelum bertolak ke Danau Toba.

Acara diawali di Auto2000 Gatot Subroto Kota Medan. Semua anggota mendapatkan informasi mengenai teknologi hybrid sekaligus melakukan servis agar kendaraannya tetap prima.

Budhy Prihantoro, Kumendan Pusat TeRuCI, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi para anggota dalam meramaikan acara ini.

Baca Juga:

"Hadirnya kendaraan hybrid pada kegiatan ini mencerminkan antusiasme para anggota yang mulai tertarik untuk memilikinya," ungkap Budhy dalam siaran persnya, Rabu (10/9).

Dia menjelaskan mobil hybrid menjadi pilihan tepat untuk mobilitas masyarakat Indonesia saat ini.

Komunitas Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI) merayakan ulang tahun ke-18 di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara beberapa pekan lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI