Ultah Kedua

jpnn.com - Apa saja prestasi terbesar dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang jatuh pada hari ini?

Lihat saja infografis yang beredar di medsos sejak kemarin. Memang tidak ada identitasnya: siapa yang membuat dan mengedarkannya. Akan tetapi kelihatannya terkait dengan tim Bakom Istana.

Ada delapan prestasi yang dipaparkan di infografis itu. Prestasi di urutan pertama adalah produksi beras. Tahun lalu mencapai 34,7 juta ton. Dari tahun sebelumnya saja naik hampir 15 persen.

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Presiden memang selalu membanggakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Rasanya ketua alumnus Universitas Hasanuddin itu memang tergolong sedikit menteri yang berprestasi. Angka produksi itu jauh lebih tinggi dibanding di zaman Presiden Soeharto sekali pun.

Amran akan diuji oleh El Nino. Apakah di kala cuaca abnormal produksi beras masih bisa setinggi itu. Sudah tiga tahun terakhir musim hujan sangat panjang, sampai-sampai ada istilah ''kemarau basah''. Petani bisa tanam padi tiga kali setahun. Itu sama dengan penambahan musim tanam 30 persen sendiri.

Prestasi kedua ialah keberhasilan menerapkan B-40. Yakni mencampur minyak solar dengan biodiesel yang berasal dari minyak sawit.

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Itu bisa menghemat keuangan negara sampai Rp130 triliun/tahun. Ini prestasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga salah seorang menteri yang sakti.

Prestasi nomor tiga dan empat di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam dua tahun pemerintah telah merehabilitasi 51.000 sekolah lebih.