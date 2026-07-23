Ultimatum Kerabat-Sahabat, Sudaryono Minta Jangan Ada yang Jual Namanya di BGN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengeluarkan peringatan keras kepada keluarga, sahabat, alumni, dan siapapun agar tidak menjual namanya demi memperoleh keuntungan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang terdekatnya terkait urusan pekerjaan di BGN.

Dia juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pihak yang mengaku sebagai orang dekatnya untuk menawarkan jasa atau proyek.

“Saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni,” ucap Sudaryono di Istana Negara, pada Rabu (22/7).

“Kalau nantinya ada orang menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, mengaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain, saya pastikan itu tidak benar,” kata dia.

Eks Wakil Menteri Pertanian itu meminta siapapun yang menemukan praktik tersebut tidak ragu melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

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“Kalau ada yang seperti itu, saya minta kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul serius," tuturnya.

Dia memastikan seluruh proses penyelesaian persoalan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, bukan berdasarkan kedekatan pribadi.