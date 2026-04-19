Ultimatum Kurniawan Jelang Timnas Indonesia U-17 Vs Vietnam: Ini Laga Hidup Mati Kita!
jpnn.com, SIDOARJO - Tekanan memuncak jelang duel krusial di Piala AFF U-17 2026.
Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengingatkan satu kesalahan saja bisa jadi akhir perjalanan Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timnas Vietnam U-17.
Setelah sempat terpuruk akibat kekalahan menyakitkan dari Timnas Malaysia U-17, kondisi mental skuad Garuda Muda akhirnya mulai bangkit.
Namun, Kurniawan menegaskan kebangkitan ini belum berarti apa-apa jika kesalahan lama kembali terulang.
“Kami tekankan kepada pemain bahwa lawan Vietnam adalah laga hidup mati kita. Lolos atau tidak lolos, tetap kita sendiri yang menentukan,” tegas Kurniawan.
“Laporan sebelum latihan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Mereka mengatakan sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan," imbuhnya.
Meski begitu, ancaman tetap nyata. Evaluasi besar-besaran telah dilakukan, dari lini pertahanan yang rapuh hingga penyelesaian akhir yang tumpul.
Kurniawan memastikan semua kesalahan sudah dibedah habis.
“Sudah tidak ada alasan. Mereka tahu apa yang harus diperbaiki dan tidak boleh terulang,” tegasnya lagi.
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi laga hidup mati melawan Vietnam. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto meminta timnya tak melakukan kesalahan yang sama
- Timnas Indonesia U-17 Vs Vietnam: Skenario Lolos, Jadwal, dan Ancaman Tersingkir di Piala AFF U-17 2026
- Oh, Ternyata Ini Kunci Kemenangan Timnas U-17 Malaysia atas Indonesia, Laga Final
- Timnas U-17 Indonesia Kalah dari Malaysia, Kurniawan Blak-blakan Ungkap Kelemahan
- Link Live Streaming Piala AFF U-17: Garuda Muda Cabik Harimau Malaya?
- Timnas U-17 Indonesia Menang Tebal, Ada Candaan Sebelum Gol Salto Dava Yunna
- Daftar Nama Pemain Timnas U-17 Indonesia untuk Piala AFF, Lihat Jadwal Pertandingan